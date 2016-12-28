Власти Чехии поборются с «российскими новостями»

Власти Чешской Республики собираются сформировать специальное управление по борьбе с фейковыми новостями. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает The Guardian.

По информации издания, в правительстве опасаются распространения в сети недостоверной информации, которая может оказать негативное влияние на результаты парламентских выборов, запланированных на октябрь 2017 года.

Власти страны убеждены, что в чешском сегменте интернета действует множество якобы связанных с Россией сайтов, администраторы которых намеренно распространяют ложные данные и публикуют фейковые новости с целью повлиять на общественное мнение и дезинформировать население.

«Основная цель российской пропаганды — это посеять сомнения в умах наших граждан, отговорить их от участия в демократических процессах и создать негативный образ Евросоюза и НАТО», — заявил министр по делам Европы Томаш Пруза (Tomas Prouza).

Отмечается, что первоочередной задачей нового управления, которое станет частью Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, будет противодействие стороннему вмешательству в парламентские выборы. Его штат будет состоять из 20 человек, они начнут работу с 1 января.

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В начале декабря издание Washington Post опубликовало материал, в котором утверждалось, что во время предвыборной гонки в США около 200 американских ресурсов с подачи российских властей распространяли фейковые новости, чтобы «подорвать веру в американскую демократию». Позже издание заявило, что не ручается за опубликованные данные, а ответственность за них лежит на источнике, их предоставившем. Речь шла о группе PropOrNot.

В октябре президент Владимир Путин заявлял, что США создают образ врага в виде России ради его использования в ходе предвыборной кампании. По версии российского лидера, это делается ради отвлечения общественного мнения от внутренних проблем в США.