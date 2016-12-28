Россия возложила на НАТО ответственность за проблемы с полетами над Балтикой

Поднятая НАТО проблема полетов боевых самолетов с выключенными транспондерами возникла по вине одного из членов альянса. Такое мнение выразил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, сообщает в среду, 28 декабря, «Интерфакс».

«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. «Ленты.ру»). Я не буду называть какая, но это одна из стран-членов НАТО», — подчеркнул дипломат.

Келин также отметил, что проблема была надуманной и в рамках ИКАО намечен конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом — определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами.

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Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Так, 2 ноября в Минобороны Литвы сообщили, что 24 октября истребители НАТО из состава Балтийского воздушного патруля один раз поднялись в международное воздушное пространство для сопровождения Ан-26. В российском военном ведомстве отреагировали на сообщение, подчеркнув, что самолет летел согласно предоставленному ранее плану полета — с включенным транспондером и поддерживал связь с диспетчерами.

В июне имели место два похожих инцидента. 16 июня был опознан и сопровожден летевший по представленному плану в Калининградскую область транспортный самолет Ту-134 с включенным транспондером. 14 июня истребители НАТО сопроводили транспортный самолет Ан-26 и два истребителя Су-27, летевшие из Калининградской области.