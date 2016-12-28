Норникель определил победителей конкурса социальных проектов

«Норникель» выбрал 95 победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». Об этом сообщается на сайте компании.

Объем грантовой поддержки составит 91,7 миллионов рублей. Среди проектов-победителей — проведение «Фестиваля северной ягоды» и открытие «Музея бродячих романтиков» в Норильске, создание велопарка «Нюдоайвенч» вблизи Мончегорска, организация творческих ремесленных мастерских для взрослых в поселках Никель и Хатанга.

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«По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей, и интересные идеи, положенные в основу проектов», — заявил начальник управления благотворительных программ ««Норникеля»» Игорь Сухотин. Также он добавил, что в этом году среди победителей есть проекты, поддержанные компанией в прошлые годы.

В начале декабря экспертное жюри выбрало финалистов конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». К последнему отборочному этапу допустили 153 из 385 заявок.

Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» проводится компанией «Норникель» уже третий. Его цель — поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития регионов присутствия компании.

В 2014 году на конкурс поступило 232 заявки, 91 проект получил грантовую поддержку, в 2015 году из 400 поданных заявок поддержаны 108.