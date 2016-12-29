Хабаровские автомобилисты сделали «елку» из машин

Видео: inDriver / YouTube

Жители Хабаровска выстроили из автомобилей огромную «елку». Видеозапись акции «Елка из авто» опубликована на YouTube.

В акции приняли участие 97 машин. Как рассказал РИА Новости один из организаторов флешмоба, на построение фигуры ушло более двух часов. «Потом "елку" зажгли, включив фары и аварийные сигнализации, и сфотографировали с высоты птичьего полета. Хабаровская "елка" стала самой большой в России», — заметил он. Предыдущий рекорд принадлежит Челябинску, где «елку» сделали из 80 автомобилей.

Акции по созданию автогеоглифов проходят во многих российских городах. В Твери водители выстроили «снежинку», а также надписи «2017» и «Тверь».