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Бывшего депутата парламента Карелии приговорили к 20 годам колонии за педофилию

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Петрозаводский городской суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего депутата регионального парламента Карелии Ивана Романова, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

«20 лет колонии строгого режима за совершение пяти преступлений. И два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания», — огласила решение судья Марина Носова.

Романов обвинялся по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении несовершеннолетнего») и части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртного»).

Сам Романов заявил журналистам, что не совершал инкриминируемых преступлений.

18 июня 2015 года стало известно, что Романов досрочно лишен полномочий депутата законодательного собрания Карелии.

Романов, помощник директора музея-заповедника «Кижи», был задержан 1 мая 2015 года и помещен в СИЗО. По версии следствия Романов вместе с замдиректора по воспитательной и организационной работе Петрозаводского речного училища Олегом Семеновым совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Семенов был помещен под арест и повесился в петербургском изоляторе в октябре 2015 года.

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