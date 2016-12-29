Итальянки получили переохлаждение во время серии селфи в Новосибирске

Четыре итальянские туристки получили переохлаждение, пока фотографировались на берегу Новосибирского водохранилища. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

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Инцидент произошел во вторник, 27 декабря. Легко одетые итальянки делали фото и селфи с видом на водоем. В Новосибирске в тот день было умеренно морозно — примерно десять градусов ниже нуля.

Переохладившие женщины обратились за помощью к спасателям, дежурившим на берегу водохранилища. Туристок отвезли в теплое помещение и предложили горячее питье. После этого иностранки уехали на такси.

В октябре путешественник из Воронежской области погиб в кубанских горах при попытке сделать селфи. В июле два иностранных туриста за один день скончались в разных районах Перу при аналогичных обстоятельствах.

