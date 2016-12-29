Задержанный ФСБ глава «Усть-Луги» арестован по делу о хищении 1,5 миллиардов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 21 января Валерия Израйлита, председателя совета директоров компании «Усть-Луга». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина.

По ее словам, решение об аресте было принято поздно вечером в среду, 28 декабря. «Суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение», — пояснила Красоткина.

Ранее появились сообщения о том, что Израйлит задержан, а 28 декабря в компании «Усть-Луга», управляющей одноименным портом, прошли обыски, в которых участвовали сотрудники ФСБ.

Источники издания «Фонтанка» указывают, что дело касается хищения и вывода за рубеж 1,5 миллиарда рублей.

Валерий Израйлит в 1990-е годы руководил рядом коммерческих структур на Северо-Западе. С 1999 года — генеральный директор «Усть-Луги», а с 2005 года — председатель совета директоров компании. С 2012-го возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Усть-Луга — один из важнейших грузовых портов в районе Санкт-Петербурга. Введен в эксплуатацию в 2001 году. Грузооборот в 2015-м составил 88 миллионов тонн, а к 2025-му его планируется довести до 195 миллионов.