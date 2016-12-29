ФСБ провела обыски в порту Усть-Луга

Сотрудники ФСБ 28 декабря провели обыски в управляющей компании санкт-петербургского порта Усть-Луга. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Александр Почуев.

Почуев добавил, что это не первые следственные действия сотрудников правоохранительных органов в компании.

Источники интернет-издания «Фонтанка» дополнительно указывают, что в Петербурге 28 декабря был задержан председатель совета директоров управляющей портом компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит. Однако и Почуев, и представитель компании Татьяна Паук заявили, что не могут подтвердить факт задержания.

Неназванные источники «Фонтанки» предполагают, что дело может быть связано с хищением и выводом за рубеж 1,5 миллиарда рублей.

Порт Усть-Луга ранее уже фигурировал в оперативно-следственных сводках. 5 марта 2016 года там был проведен обыск, в результате чего обнаружены два контейнера с редким коньяком (включая Courvoisier 1912 года), а также дорогим вином. В рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя в конце марта был задержан руководитель и собственник холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, а также несколько руководителей петербургских торговых и транспортных фирм. Как писал «Коммерсантъ», в июле 2016 года по этому делу, являющемуся частью расследования в отношении таможенных злоупотреблений на Северо-Западе, проводились обыски у главы ФТС Андрея Бельянинова.

Кроме того, как писали «Ведомости», ВТБ с 2015 года пытался через суд вернуть кредит размером в 600 миллионов, выданный компании «Усть-Луга» под гарантии правительства Ленобласти. В ноябре региональные власти перечислили банку 533 миллиона рублей и заявили, что готовятся взыскать с компании задолженность по исполнительному листу. «Усть-Луга» тогда пообещала расплатиться с долгами, продав ряд непрофильных активов в электросетевом бизнесе, после чего вернула 266 миллионов.