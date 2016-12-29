Полицейского в США наказали за шутку с задержанием невиновных

Полиция Нью-Йорка отстранила от работы полицейского, опубликовавшего в Snapchat снимки задержания невиновных людей. Об этом сообщает CNN.

Полицейские перепутали адрес, ворвались в дом к спящей семье, живущей в Бруклине, и устроили трехчасовой обыск, предварительно надев на обитателей квартиры наручники. Один из офицеров остался следить за задержанными и периодически фотографировал их. Два снимка мужчина опубликовал в Snapchat с подписью «С Рождеством от департамента полиции Нью-Йорка».

По словам одного из пострадавших, сотрудники департамента зашли в дом с ордером на обыск, разбудили всю семью, но не объяснили, что именно искали в квартире.

После ухода полицейских проживающая в квартире женщина обнаружила в интернете порочащие семью снимки и позвонила в службу спасения. Она описала произошедший инцидент и заявила, что некоторые вещи в квартире после рейда оказались сломанными, а другие пропали.

В конце декабря сотрудники полицейского департамента графства Глостершир (Великобритания), опубликовали в своем Twitter фото конфискованного куста каннабиса, замаскированного под рождественскую елку. Пользователи сети раскритиковали стражей порядка, обвинив их в воровстве Рождества.