Африканский легионер «Спартака» поведал о пьянстве Романцева

Конголезский футболист Жерар Мукунку, в 2001 году числившийся в составе московского «Спартака», рассказал о пьянстве Олега Романцева, который тогда был главным тренером красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым. Раздражало ли это меня? А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Поэтому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки водки», — рассказал защитник.

Также африканец рассказал, что после переезда в Россию быстро выучил матерные выражения на русском языке. «"Па-русски я гаварил харашо!". Я знаю, что многие слова, которые я произносил, были матерными. Но в команде футболисты так общаются между собой. Это нормально», — добавил Мукунку.

Конголезец не провел ни одного официального матча за «Спартак», после чего перешел в воронежский «Факел», в составе которого забил один мяч в 61 игре. Карьеру Мукунку завершил в 2011 году в клубе из Конго «Маньема Юнион».

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под руководством специалиста красно-белые выиграли чемпионат СССР и восемь раз — чемпионат России.