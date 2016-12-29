Трамп поведал об «очень хорошем» разговоре с Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что провел «очень хороший» разговор с президентом Бараком Обамой в среду, 28 декабря. Об этом сообщает Reuters.
«Он мне позвонил. У нас был очень, очень хороший разговор. В целом о разных вещах», — прокомментировал Трамп.
По его словам, его сотрудники, как и он сам, нормально взаимодействуют с уходящим президентом и его администрацией, смягчив таким образом свою предыдущую оценку.
Ранее в своем Twitter Трамп написал, что Обама не обеспечивает гладкую передачу власти. «Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О [Обамы] и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!» — отметил избранный президент.
Обама неоднократно критиковал Трампа во время выборов, однако, встретившись с миллиардером сразу после его избрания, пообещал «всяческое содействие в передаче власти». После этого политики провели несколько телефонных разговоров.
Администрация президента выражала недовольство некоторыми действиями Трампа, в частности, речь шла о телефонных переговорах избранного главы государства с иностранными лидерами без согласования с Госдепом.
Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Инаугурация состоится 20 января 2017 года.