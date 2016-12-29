Суд в Финляндии оштрафовал Valio на 70 миллионов евро

Высший административный суд Финляндии обязал крупнейшего поставщика молочной продукции, компанию Valio, выплатить штраф в размере 70 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке в 2010-2012 годах. Об этом говорится в сообщении продуктового холдинга.

По мнению суда, в указанный период Valio, пользуясь своим положением на рынке, продавала молоко по слишком низким ценам.

В компании отметили, что разочарованы решением суда. При этом, как отметил, председатель совета директоров Valio Веса Каунисто, этот вердикт дает конкурентам возможность требовать через суд компенсации убытков, поэтому процесс может затянуться на несколько лет.

У компании сильные финансовые позиции, что послужит для нее определенным буфером, однако в ближайшие 10 лет придется пересмотреть инвестиционные проекты в Финляндии, заявил Каунисто.

Valio принадлежат 15 заводов в Финляндии. Кроме этого, у концерна есть две фабрики в Эстонии и завод по производству плавленого сыра Viola в России.