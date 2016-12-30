При правительстве создадут Авиационную коллегию

При российском правительстве сформируют Авиационную коллегию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте кабмина.

Из документа следует, что коллегия создается «для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению».

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В постановлении также отмечается, что в настоящее время на авиарынке доминирует продукция зарубежных компаний. Коллегия будет курировать вопросы продвижения авиационной техники отечественного производства.

Состав координационного органа утвердят отдельным распоряжением правительства.

Ранее в пятницу Медведев подписал постановление об инвестициях в авиастроительную отрасль. Из документа следует, что Минтрансу будет выделено 5 миллиардов рублей на приобретение девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410 для их дальнейшей передачи по договорам лизинга. Помимо этого, 3,8 миллиарда рублей планируется потратить на приобретение 29 вертолетов производства компании «Вертолеты России».