Береговая охрана США приступила к поискам пропавшего самолета

Береговая охрана США приступила к поискам легкомоторного самолета Cessna Citation 525, пропавшего с экранов радаров. Об этом сообщает ABC News.

Воздушное судно вылетело из небольшого аэропорта Бурк Лейкфронт в городе Кливленд 29 декабря в районе 23:00 (07:00 мск, 30 декабря). Через некоторое время диспетчеры аэропорта потеряли связь с пилотом.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что Cessna 525 направлялся в Университет штата Огайо.

О числе пассажиров на борту самолета не сообщается.

27 декабря в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в американском штате Тенесси погибли три человека, включая восьмилетнего ребенка.

Двумя месацами ранее в международном аэропорту Мальты разбился турбовинтовой самолет Fairchild Swearingen Metroliner SA227-AT. Все пять человек, находившихся на его борту, погибли.