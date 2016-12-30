Представлен трейлер несуществующего фильма ужасов про 2016 год

Американское комедийное трио Friend Dog Studios представило трейлер несуществующего фильма ужасов под названием «2016», рассказывающего о самых трагичных событиях уходящего года. Пародийный хоррор-ролик был опубликован на их YouTube-канале.

В видео, которое за два дня набрало более 340 тысяч просмотров, авторы вспомнили высокую смертность среди знаменитостей, победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и Brexit. Действие трейлера происходит под напряженную и волнующую музыку, а роль 2016 года исполняет маньяк-убийца в черной маске.