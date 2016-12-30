Туристка подралась с сотрудницей магазина в американском торговом центре

Видео: Andy Slater / Twitter

Туристка из Швейцарии устроила потасовку в торговом центре в городе Санрайз (штат Флорида). Видео инцидента выложил в Twitter местный радиоведущий Энди Слейтер (Andy Slater).

Как пояснил мужчина на своем сайте, путешественница захотела попасть в расположенный в ТЦ Sawgrass Mills обувной магазин, хотя он был закрыт. Швейцарка начала кричать на сотрудников торгового заведения, которые не пускали ее внутрь.

В процессе перепалки она плеснула водой из бутылки в администратора, та в ответ ударила туристку. Сотрудники магазина разняли дерущихся женщин. Прибывшие полицейские заявили, что это нарушение порядка было незначительным и не стали никого арестовывать.

