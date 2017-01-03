Американцы предпочли Трампу Обаму и Буша-младшего в борьбе с мировым кризисом

Менее половины граждан США уверены, что избранный президент Дональда Трампа справится с мировым кризисом и сможет грамотно руководить оборонным комплексом страны. Таковы данные опроса издания Gallop, опубликованные в понедельник, 2 января, на его сайте.

По его результатам, на первый вопрос утвердительно ответили 46 процентов респондентов, на второй — 47 процентов. Вместе с тем 55 процентов опрошенных уверены в способности своего будущего лидера отстаивать национальные интересы, а 59 процентов не сомневаются, что он будет эффективно управлять экономикой страны.

Инициаторы опроса отмечают, что данные показатели у Дональда Трампа ниже, чем у его предшественников на президентском посту —Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

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Опрос проводился с 7 по 11 декабря в 50 штатов США, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет.

21 декабря журналисты французского информационного агентства AFP объявили Дональда Трампа самым влиятельным человеком 2016 года. Вторую строчку рейтинга занял российский лидер Владимир Путин, третью — президент Турции Реджеп Тайип