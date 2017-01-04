Французские многоцелевые подлодки в 2016 году провели в море 1000 суток

Многоцелевые атомные субмарины ВМС Франции в 2016 году провели в море в общей сложности 1000 суток, поставив рекорд годовой наплаванности и на 10 процентов превысив показатель 2015 года. Об этом сообщает сайт le marin.fr. В настоящее время ВМС Пятой республики располагают шестью многоцелевыми подлодками типа «Рюби» (Rubis), вошедшими в строй в 1983-1993 годах.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), из шести лодок минимум две постоянно находятся в ремонте или на техническом обслуживании. При этом фактически, видимо, число небоеготовых лодок еще выше — в 2012 году коэффициент «доступности» (то есть нахождения в «линии») лодок этого типа составлял только 55 процентов, что считалось высоким показателем.

Таким образом, для достижения этими лодками наплаванности 1000 суток в год, исправные и боеготовые субмарины должны были находиться в море большую часть времени. В частности, подводная лодка «Сафир» (S 602 Saphire, вторая лодка в серии, в строю с 1984 года) находилась в море в 2016 году 240 суток.

По мнению bmpd, этот показатель свидетельствует о беспрецедентно высоком оперативном напряжении подводного флота ВМС Франции и столь же высоком уровне его материально-технического обеспечения, особенно с учетом солидного возраста субмарин — так, головная лодка в серии, S 601 «Рюби», должна быть выведена из состава флота в 2017 году.

Вместе с тем списание устаревшей подлодки может задержаться из-за срыва сроков передачи флоту головной АПЛ «Сюффрен» нового типа «Барракуда». В октябре 2016 года французская пресса сообщила о том, что новейшая субмарина будет передана флоту в 2019 году вместо запланированного 2017.