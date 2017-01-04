150 заключенных сбежали после вооруженного нападения на филиппинскую тюрьму

По меньше мере 150 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин. Об том в среду сообщает Reuters.

По его сведениям, 4 января около 01:10 по местному времени пенитенциарное заведение было атаковано группой неизвестных людей с оружием, предполагается, что они связаны с исламистами.

Бандиты открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник был убит, еще один ранен.

По мнению начальника тюрьмы Петера Бонгата, нападение было хорошо спланировано: чтобы выбраться из здания, заключенные использовали одеяла.

Он добавил, что в настоящее время ведется розыск беглецов, также выясняется, есть ли среди них особо опасные преступники. До побега в тюрьме содержались 1511 заключенных.

Поздно вечером 1 января во время бунта в бразильской тюрьме возле города Манаус в джунглях Амазонки были убиты около 60 человек. По данным силовиков, причиной инцидента стало противостояние между контролирующими торговлю наркотиками бандами.