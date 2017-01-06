В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов

В казахстанском городе Актобе (бывший Актюбинск) осуждены семь человек, планировавших теракты в России. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Отмечается, что двое из осужденных несовершеннолетние. «Судом по делу установлено, что С.Кудайбергенов (лидер группы — прим. «Ленты.ру»), поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма, решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что 21 августа 2016 года Кудайбергенов собрал несколько экстремистов во дворе школы №13, чтобы вовлечь в группировку новых членов. Свое согласие на участие дали двое несовершеннолетних. «В ходе встречи Кудайбергенов довел до присутствовавших планы деятельности на территории Российской Федерации путем совершения террористических актов в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах», — заявили в суде.

Согласно приговору, Кудайбергенову назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сторонникам — по девять и восемь лет строгого режима, шесть и шесть лет общего режима. Несовершеннолетние осужденные получили наказание в виде шести и восьми лет воспитательной колонии общего режима.

