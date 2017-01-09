Красноярского диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов

Авиадиспетчер красноярского аэропорта Черемшанка признан виновным в получении взяток за отправление перегруженных самолетов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с 2014 по 2015 год за отправку перегруженных самолетов в районы Крайнего Севера диспетчер получал взятки от физических лиц и предпринимателей.

Мужчина был задержан в 2016 году, когда за 141 тысячу рублей одобрил провоз груза с превышением нормативной загрузки воздушного судна на 1,8 тонны. Также он организовал перевозку двух пассажиров, подвергнув угрозе их жизнь и здоровье.

Диспетчер был задержан непосредственно при получении взятки. Он обвинялся в получении и в покушении на получение взятки, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В прокуратуре отметили, что авиадиспетчер полностью признал свою вину.