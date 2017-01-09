Воры вынесли из дома футболиста «Ливерпуля» ценности на 70 тысяч фунтов

Воры проникли в дом бразильского футболиста «Ливерпуля» Роберто Фирмино и украли вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Преступники, предположительно, начали слежку за домом игрока в Ливерпуле перед католическим Рождеством, после чего ждали удобного момента, когда бразилец с женой и двумя детьми покинут жилище. Добычей злоумышленников стали часы, драгоценности и одежда.

Британская полиция расследует обстоятельства произошедшего, Фирмино вместе с семьей временно переехал в гостиницу.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник, получающий, по данным СМИ, 100 тысяч фунтов в неделю, принял участие в 22 матчах «Ливерпуля», в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.