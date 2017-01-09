Югославский компьютерный журнал 90-х привлекал читателей откровенными снимками

Югославский журнал Raсunari, посвященный новинкам компьютерных технологий, в течение девяти лет привлекал читателей эротичными фотографиями девушек на обложке. Об этом сообщает портал Flashbak.

Как отмечают авторы материала, вызывающие снимки украшали обложки Raсunari с 1989 по 1998 год. По их словам, таким образом создатели журнала компенсировали низкий информативный уровень контента, завлекая потенциальную аудиторию эротическим содержанием. «Интересно, Слободан Милошевич находил время поразглядывать крошек с обложек Raсunari?», — поинтересовались они.

Изображение: Računari 1 /10

На большинстве фотографий модели взаимодействуют с техникой: держат в руках клавиатуры и ноутбуки, сидят на мониторах и системных блоках, либо же просто позируют на их фоне. Для создания некоторых снимков девушек привязывали или приковывали цепями к компьютерам. А на последних обложках редакторы Raсunari, судя по всему, решили окончательно избавиться от техники и размещать на обложках только привлекающих внимание читателей женщин.