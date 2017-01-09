Сотни иранцев простились с бывшим президентом Рафсанджани

Сотни иранцев пришли в мечеть Джамаран, расположенную на севере Тегерана, для того, чтобы проститься с бывшим президентом республики Али Акбаром Хашеми Рафсанджани. Видео с места событий публикует Ruptly.

В церемонии также приняли участие нынешний глава государства Хасан Роухани вместе с членами кабинета министров.

Рафсанджани скончался в больнице 8 января в возрасте 82 лет. Он занимал пост президента с 1989 до 1997 года. После его кончины в стране объявили трехдневный траур. Его похоронят в четверг, 12 января.