«Кузнецкие медведи» снова массово отравились

Из-за отравления госпитализированы 12 игроков клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие медведи». Об этом сообщается на сайте новокузнецкого «Металлурга». «Медведи» — фарм-клуб этой команды.

«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к доктору команды стали обращаться все чаще. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызвать скорую помощь», — рассказал главный тренер «Кузнецких медведей» Александр Китов.

Специалист также добавил, что в стационаре игроки будут находиться 4-5 дней. Причины произошедшего выясняются. На момент инцидента команда находилась в Тюмени, где накануне играла с «Тюменским легионом».

В связи с произошедшим МХЛ перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры», запланированные на 10 и 11 января.

2 декабря 2014 года у 14 игроков «Кузнецких медведей», приехавших в Ханты-Мансийск на матч МХЛ с «Мамонтами Югры», была диагностирована острая кишечная инфекция.