Итальянское движение «Пять звезд» решило отказаться от евроскептицизма

Итальянское оппозиционное движение «Пять звезд» выходит из фракции британского политика Найджела Фаража «Европа за свободу и демократию», объединяющей евроскептиков в Европарламенте (ЕП). Об этом сообщил в своем блоге основатель и лидер итальянской партии Беппе Грилло.

В обращении к сторонникам он написал, что британская Партия независимости (UKIP) Фаража, входящая во фракцию, после референдума о членстве Британии в ЕС «достигла своей политической цели». В связи с этим Грилло предложил депутатам движения «Пять звезд» перейти во фракцию Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), возглавляемую бывшим бельгийским премьером Ги Верхофстадтом.

Как отмечает The Local, многие сторонники обвинили движение «Пять звезд» в отказе от евроскептизцизма, а также в стремлении укрепить позиции в Европарламенте, где только фракционные партии имеют политический вес и получают финансирование от Брюсселя.

По словам Грилло, после слияния с АЛДЕ их фракция станет «третьей крупнейшей» в ЕП. Ранее он организовал в интернете голосование по вопросу смены фракции. За объединение с либеральными демократами проголосовали 78,5 процента респондентов, то есть свыше 31,9 тысячи человек.

23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве состоялся плебисцит по вопросу выхода из Евросоюза. Победу с 51,9 процента голосов одержали сторонники Brexit.