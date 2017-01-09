Французские активисты обвинили полицию в издевательствах над мигрантами

Представители французского отделения неправительственной организации «Врачи без границ» обвинили парижских полицейских в издевательствах над мигрантами, живущими на улицах. Об этом сообщает BFMTV.

По данным активистов, случаи насильственных действий и произвола со стороны стражей порядка участились в последние несколько дней. В частности, речь идет о том, что полицейские отнимают одеяла и теплые вещи у беженцев, живущих в стихийных лагерях в черте города. Таким образом стражи порядка пытаются принудить мигрантов перебраться в предназначенные для них пункты размещения и обогрева.

«У меня было одеяло, но полицейский отобрал его. Еще я получил несколько ударов дубинкой и заряд слезоточивого газа в лицо», — заявил выходец из Афганистана.

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В свою очередь, в полиции все подобные претензии отрицают. «Обвинять полицию во всех грехах стало уже народной забавой», — заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру. По его словам, стражи порядка просто делают свою работу, чтобы заставить беженцев перебраться с улицы в теплые помещения.

Впрочем, глава МВД признал, что иногда его подчиненные перегибают палку.

Власти Парижа и полиция в 2016 году провели несколько операций по ликвидации стихийных поселений. 31 октября из района станции метро Stalingrad было эвакуировано около трех тысяч мигрантов.

Несмотря на эти усилия, крупные лагеря под открытым небом продолжают существовать и разрастаться. Особенно тяжелая обстановка сейчас сложилась в XVIII и XIX округах французской столицы.