Премьер Кот-д'Ивуара подал в отставку

Премьер-министр Кот-д'Ивуара Даниэль Каблан Дункан подал в отставку. Об этом сообщает Reuters.

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О грядущем роспуске правительства Дункан объявил еще на прошлой неделе, но его кабинет проработал на два дня дольше из-за военного мятежа. Президент Алассан Уаттара настоял на этом, опасаясь, что в противном случае страна останется без руководства.

Бунт в стране вспыхнул 5 января, спустя неделю после парламентских выборов. Поднявшие восстание солдаты требовали улучшения условий жизни и увеличения зарплаты. Они разграбили полицейские участки и забрали оружие, в нескольких военных лагерях произошли перестрелки.

По результатам двухдневных переговоров президенту Уаттаре удалось договориться с мятежниками о мирном окончании противостояния.