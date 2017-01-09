Ляшко задумался о пропуске инаугурации Трампа из-за аэрофобии

Лидер Радикальной партии, депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию президента США Дональда Трампа, однако из-за боязни летать депутат рискует пропустить мероприятие. Об этом в понедельник, 9 января, политик сообщил на своей странице в Facebook.
«Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа», — написал Ляшко. Парламентарий отметил, что решение о посещении мероприятия он пока не принял. «Боюсь турбулентности», — пояснил нардеп.
По его словам, в последний раз депутат был в США на первой инаугурации Джорджа Буша-младшего в 2001-м.
В ноябре 2016 года Ляшко выразил надежду, что риторика Трампа перестанет быть столь лояльной к российскому лидеру Владимиру Путину. «Президент Трамп обязан будет проводить только ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов США — сильная и независимая Украина», — написал он в Facebook.
Первая реакция Ляшко на результаты выборов президента США была менее сдержанной. В удаленном впоследствии посте парламентарий назвал победу Трампа «катастрофой».