Ляшко задумался о пропуске инаугурации Трампа из-за аэрофобии

Лидер Радикальной партии, депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию президента США Дональда Трампа, однако из-за боязни летать депутат рискует пропустить мероприятие. Об этом в понедельник, 9 января, политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа», — написал Ляшко. Парламентарий отметил, что решение о посещении мероприятия он пока не принял. «Боюсь турбулентности», — пояснил нардеп.

По его словам, в последний раз депутат был в США на первой инаугурации Джорджа Буша-младшего в 2001-м.

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В ноябре 2016 года Ляшко выразил надежду, что риторика Трампа перестанет быть столь лояльной к российскому лидеру Владимиру Путину. «Президент Трамп обязан будет проводить только ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов США — сильная и независимая Украина», — написал он в Facebook.

Первая реакция Ляшко на результаты выборов президента США была менее сдержанной. В удаленном впоследствии посте парламентарий назвал победу Трампа «катастрофой».