Турецкие полицейские застрелили предполагаемого смертника

Турецкие полицейские ликвидировали предполагаемого террориста-смертника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

Злоумышленник был убит в городе Газиантеп, на юго-востоке страны, в тот момент, когда попытался войти в здание главного полицейского управления.

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На место происшествия направлены бригады скорой помощи. Других подробностей не приводится.

5 января в городе Измир возле здания суда взорвался заминированный автомобиль. После этого двое террористов открыли огонь из автоматического оружия. В результате погибли полицейский и сотрудник суда. Ответным огнем боевики были уничтожены. Турецкие власти заявили, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

В ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».