Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за склонение другого игрока к проведению договорного матча. Об этом сообщает Associated Press.

В октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию. Максимальным рейтингом в одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) румын обладал в 2007 году, когда занимал 1088-ю позицию.

В июле итальянский теннисист Марко Чеккинато, пребывавший на 143-ем месте в рейтинге ATP, был дисквалифицирован за участие в договорных матчах. Срок дисквалификации 23-летнего спортсмена составил 18 месяцев. Кроме того, он заплатил штраф в размере 40 тысяч евро.