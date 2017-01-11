Трамп передаст свое состояние в траст

Избранный президент США Дональд Трамп до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление. Об этом заявила представитель Трампа юрист Шери Диллон, передает РИА Новости.

«Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — сказала она. Кроме того, Трамп откажется от всех постов в своей компании.

Юрист также сообщила, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов». Диллон также пообещала, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.

Сам Трамп ранее говорил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика, которые станут руководить активами без его участия.

11 января The Independent написала о постепенном падении рейтинга Трампа. По данным издания, сейчас действия избранного президента США одобряют 37 процентов населения, в то время как в конце ноября 2016 года симпатизировали Трампу 44 процента опрошенных. Большинство американцев (51 процент) недовольны избранным президентом.

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Как отмечает издание, все более пессимистично оценивают республиканца и за рубежом. Если в ноябре 59 процентов считали, что положение США при Трампе улучшится, то теперь это число составляет 52 процента. В то же время 34 процента опрошенных (по сравнению с 41) полагают, что он будет лучшим президентом, чем Барак Обама.

Трамп был избран президентом США по итогам состоявшихся 8 ноября выборов. Республиканец из-за особенностей американской избирательной системы смог заручиться большинством голосов выборщиков, несмотря на то, что по общему количеству голосов он уступил своей сопернице — кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Новый глава государства вступит в должность после инаугурации 20 января.