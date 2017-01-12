На Кольском полуострове началась перепись лосей

На Кольском полуострове началась перепись диких зверей, сообщает телеканал «Мурман».

Лесники Мурманской области ведут маршрутный учет по следам животных. Пересчитаны будут, в частности, лоси, волки, куницы, лисы, росомахи, белки и другие. Данные переписи необходимы для определения охотничьих квот и лимитов на год.

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Работы идут на территории восьми заказников Заполярья. Они продлятся до 28 февраля.

Отмечается, что в 2016 году в Мурманской области провели 603 учетных зимних маршрута.

Летом 2016 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила увеличить квоты на отстрел бурых медведей из-за участившихся случаев столкновения местных жителей с животными. Утверждалось, что, по данным охотоведов, популяция медведей в регионе увеличилась.