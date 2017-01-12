Глава Минтруда вступился за курильщиков и нашел работу Минздраву

Глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал идею Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков. Соответствующее заявление министр сделал в рамках Гайдаровского форума-2017 «Россия и мир: выбор приоритетов», передает в четверг, 12 января, ТАСС.

«Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства», — отметил Топилин.

Предложение Минздрава содержится в новой антитабачной концепции, разработанной ведомством на период с 2017 по 2022 год. Продление курильщикам рабочего дня — не единственная инициатива в ней, вызвавшая критику. Например, в документе предлагается полностью запретить после 2033 года продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже. Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя возможность подобных ограничений, выразила уверенность в том, что министерство занимается не своим делом.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов со своей стороны пообещал изучить данное предложение, но отметил, что оно выглядит сырым и требует обсуждения.

Антитабачный закон в России действует с 2013 года. Тогда запретили курить в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах. В полную силу запрет вступил 1 июня 2014 года, когда курение было запрещено во всех кафе и ресторанах.