СМИ узнали о полных тротила складах на подвергшемся нападению закрытом химзаводе

В складах на закрытом Красноуральском химическом заводе в Свердловской области, который подвергся нападению, хранится большое количества тротила. Также там находятся другие опасные вещества и сердечники для снарядов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, собственник не может обеспечить нормальную охрану территории, из-за чего туда нередко пробираются разные люди, в том числе и представители преступных группировок.

Нападение на завод было совершено 14 января. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, безоружные охранники попытались задержать людей, проникших на территорию предприятия. «Те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое [охранников] находятся в больнице», — отметили в ведомстве.

В марте 2016 года на Красноуральском химическом заводе, занимавшимся производством тротила, взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии, произошел крупный пожар. Распространения ядовитых веществ за пределы территории предприятия избежать удалось. В настоящее время завод не работает и принадлежит частному лицу.