Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В Свердловской области совершено нападение на закрытый химзавод

Перейти в «Мою Ленту»

Неизвестные напали на закрытый Красноуральский химический завод в Свердловской области, трое охранников госпитализированы. Об этом сообщает в субботу, 14 января, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел, когда безоружные охранники попытались задержать людей, проникших на территорию завода. «Те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое [охранников] находятся в больнице», — добавил он.

Обстоятельства нападения устанавливает полиция.

В марте 2016 года на Красноуральском химическом заводе произошел крупный пожар. Благодаря принятым мерам спасателям удалось не допустить распространения ядовитых веществ за пределы территории предприятия.

Красноуральский химический завод занимался производством тротила, взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии. В настоящее время завод не работает и принадлежит частному лицу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пожар на химическом заводе в Свердловской области потушили
В Свердловской области загорелся химический завод
Голодающие рабочие добились ареста директора Красноуральского химзавода
Последние новости
СМИ рассказали о разочаровании автора доклада о Трампе в спецслужбах США
В Таиланде истребитель разбился на авиашоу для детей
При столкновении автозака, фуры и легковой машины пострадали девять человек
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
В Свердловской области совершено нападение на закрытый химзавод
Права на показ «Викинга» купили 60 стран
На Украине запатентовали конкурента танка «Армата»
Другие материалы рубрики
00:10 13 января 2017

«Он потащил ее за волосы выбрасывать с балкона»

Почему домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков
17:10 12 января 2017

СМИ рассказали о сломавшем алкотестер дыханием пьяном челябинце

08:45 Сегодня

При столкновении автозака, фуры и легковой машины пострадали девять человек

04:34 Сегодня

Поклонская напомнила об уголовном деле против Порошенко

00:11 11 января 2017

Танцуй, пока дорогой

Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
16:52 12 января 2017

В Муроме ответили на попытку сделать Илью Муромца украинцем

07:26 Сегодня

Музей мусора уцелел при пожаре на свалке под Иркутском

16:50 12 января 2017

Главврача больницы в Уфе уволили из-за ползавшей по лестнице пациентки

00:15 4 января 2017

Рабы психотронного ада

Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
00:17 Сегодня

Американскую политику сравнили с неповоротливым танкером

23:07 13 января 2017

Песков прокомментировал снимок Путина с Вагнером

16:23 13 января 2017

За долги по ЖКХ в Татарстане предложили изымать детей

Россия
«Он потащил ее за волосы выбрасывать с балкона»
Почему домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков
«Там продавали рюмки с гербами и тарелки»
Почему Исаакиевский собор должен быть храмом, а не музеем
Танцуй, пока дорогой
Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
В Свердловской области совершено нападение на закрытый химзавод
Музей мусора уцелел при пожаре на свалке под Иркутском
При столкновении автозака, фуры и легковой машины пострадали девять человек
Поклонская напомнила об уголовном деле против Порошенко
Все материалы
Мир
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
СМИ рассказали о разочаровании автора доклада о Трампе в спецслужбах США
В Таиланде истребитель разбился на авиашоу для детей
Трамп назвал условие отмены санкций против России
Налетчики ограбили банк в Аргентине за 30 секунд
Эффект обратного действия
Теракт в Берлине укрепил позиции Меркель и доверие немцев к стражам порядка
Все материалы
Бывший СССР
Belarusian President Alexander Lukashenko embraces Denmark's tennis star Caroline Wozniacki, right, and Belarus' Victoria Azarenka during charitable tennis match in Minsk, Belarus, Friday, Nov. 19, 2010. Ближе к телу
Кто из окружающих Лукашенко женщин может претендовать на роль первой леди
Anti-government protesters, continue to their clash with police in Independence square, despite a truce agreed between the Ukrainian president and opposition leaders on February 20, 2014 in Kiev, Ukraine. After several weeks of calm, violence has again flared between police and anti-government protesters, who are calling for the ouster of President Viktor Yanukovych over corruption and an abandoned trade agreement with the European Union. Война за мир
Почему на Украине возник общественный запрос на возобновление дружбы с Россией
Миллиардер Пинчук заявил о риске для Украины стать частью геополитической сделки
В киевском музее возмутились планами по изъятию из названия «русского искусства»
Ополченцы передадут Киеву тела подорвавшихся на минах украинских морпехов
СМИ узнали о подаренном Аваковым Порошенко пистолете за 10 тысяч долларов
В школах ДНР отменили экзамены по украинскому языку
Все материалы
Финансы
Алексей УлюкаевКуда положено
Стоит ли россиянам учиться бережливости у попавшегося на взятке Улюкаева
Падение гривны объяснили сокращением выручки от продажи урожая
Чубайс нашел источник инноваций в гаражной экономике
В Госдуме отреагировали на заявления о возможном снятии продэмбарго
Греф усомнился в способностях Чубайса приручить солнце и ветер
Кудрин назвал опасной программу Трампа
Чубайс назвал главные тренды трансформации экономики России
Все материалы
Бизнес
Жадность не порок
На чем экономят миллиардеры
«Транснефть» в шоколаде: остатки — сладки?
Как компания устанавливает нормативы потери нефти
Там, где нас нет
Итоги года и прогнозы для крупнейших автомобильных рынков мира
Корпорация МСП кредитовала малый бизнес на 50 миллиардов рублей
Роспотребнадзор опроверг информацию о фальсификации четверти продуктов питания
Россельхознадзор заявил о фальсификации четверти продуктов в России
Минпромторг испугался появления в России «табачных боярышников»
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков (справа)Чтобы не настиг злой срок
Зачем пожизненно осужденный ангарский маньяк признается в новых убийствах
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
На Украине запатентовали конкурента танка «Армата»
Самолеты ВВС США и Швеции одновременно провели разведку у границ России
Задержаны все подозреваемые в нападении на журналистов Life
«Не хотели парня детства лишать»
Почему силовики не раскрыли похищение «дедовского младенца» два года назад
Украинские военные провели учения ПВО вблизи Крыма
Все материалы
Наука и техника
Упарились
Почему вейпинг признали заразным
Станция Voyager 1 на удалении от орбит планет (в представлении художника)Путешествие в бездну
Тайны вышедшей в межзвездное пространство станции Voyager 1
Раскрыта загадка скорости укуса гадюки
Ученые превратили мышь в безжалостного зомби-убийцу
Стив ДжобсТак говорил Джобс
Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone
Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц
Создан самый плотный узел в мире
Все материалы
Спорт
Жизнь и смерть в пустыне
Как ралли-рейд «Дакар» убивает спортсменов, болельщиков и журналистов
Инспектора службы безопасности аэропорта Уфы уволили за фото с Семаком
Моуринью ответил на зазвонивший телефон журналиста во время пресс-конференции
Российская фигуристка решила выступать за Венгрию
Допинг-проба российского штангиста оказалась положительной
Гол армянина за МЮ признали лучшим в английской премьер-лиге
Иван Ургант станет ведущим баскетбольного матча звезд
Все материалы
Культура
«На этой земле я боялся двух людей: маму и Сталина»
«Форд» Алексея Толстого, сигареты Твардовского и стол Симонова
Все не по плану
No Plan Дэвида Боуи, In Love With Life Йоко Оно и другие новые клипы
И немедленно запел
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Ла-Ла Ленда» до «Закона ночи»
Права на показ «Викинга» купили 60 стран
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
Умер автор «Изгоняющего дьявола» Уильям Питер Блэтти
Эмир Кустурица«У Моники Беллуччи почти библейская красота»
Эмир Кустурица о новом фильме и ненависти к либеральному капитализму
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты знаменит, они позволяют тебе абсолютно все»
Как Instagram-модели развлекаются с богачами ради собственного сетевого бизнеса
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
Пользователи соцсетей «умерли» ради нового флешмоба
Американский канал поздравил покойного боксера с днем рождения
Исправленные и дополненные
Как Илья Муромец временно стал украинцем, а Фидель Кастро — транссексуалом
Прерванная эфиром RT член Конгресса США рассказала о странностях инцидента
В сети обратили внимание на злодея Трампа из телешоу 1950-х
Все материалы
Ценности
Мелкие бесы
Золотой Cadillac и другие диковины на аукционе Coys
Часовой бренд заработал 11 миллионов евро в Instagram
Артисты станцевали в кустах для Kenzo
Бывший креативный директор Saint Laurent стал фотографом
Дизайнер Гоша Рубчинский провозгласил конец глобализации
Lexus представил скоростную яхту
Мальчишник во Флоренции
За кулисами 91-й Pitti Uomo
Все материалы
Путешествия
Уральские самоцветы
Открываем Россию: что обязательно нужно увидеть туристу в Свердловской области
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Париж потратит 300 миллионов евро на борьбу с очередями у Эйфелевой башни
В австрийской деревне стали нанимать вышибал для охраны церквей от туристов
Тюлений отдых
Куда ехать любителям «все включено»
Российского туриста в Аргентине ограбили с помощью куска листового металла
Эксперты рассказали о боязни российских путешественников летать в пятницу, 13-го
Все материалы
Из жизни
Проект «Оливье»
Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
Свет мой, зеркальце, забудь
Тенденции красоты, с которыми нужно распрощаться в 2017 году
В США обнаженная женщина угнала полицейскую машину
Сотрудника ресторана во Флориде уволили за прыжки через скакалку из теста
Пережившая нападение собаки модель продолжит карьеру cо шрамами на лице
Все материалы
Редкие «ГАЗы»
5 внедорожников Горьковского автозавода, которые так и не увидели свет
Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
Самые продаваемые машины в России
Самые популярные автомобили российского рынка за минувшие 12 месяцев
Ремонт мотора редкого «Мерседеса» оценили дороже нового Porsche
36 лет эволюции Toyota Camry
Ультимативный гид по истории одного из самых популярных седанов в мире
Компания Renault купила разорившегося конкурента Uber
Пять самых больших машин СССР
МАЗ, БелАЗ и еще три автомобиля-гиганта из прошлого
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы