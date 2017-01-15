О будущем возможного сменщика Росберга в Mercedes объявят на следующей неделе

Команда Формулы-1 Williams сделает объявление о будущем гонщика Валттери Боттаса на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс. Ее слова в воскресенье, 15 января, приводит Sky Sports.

По информации издания, 27-летний финн может занять место завершившего карьеру Нико Росберга в Mercedes.

«Это отличная возможность для Валттери, а он много дал Williams. Никто не хочет держать в команде пилота, желающего быть в другом месте. Также неверно лишать пилота такого шанса, но сделка должна устраивать Williams, и над этим мы работаем последние шесть недель. Мы почти договорились, находимся на самом финише и надеемся сделать объявление на грядущей неделе», — сказала Уильямс.

31-летний Росберг объявил о завершении карьеры 2 декабря. Немец обеспечил себе первую в карьере победу в чемпионате «Формулы-1» по итогам сезона 2016 года 27 ноября, когда стал вторым в гонке на Гран-при Абу-Даби.