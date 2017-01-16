Сбербанк заморозил выдачу образовательных ссуд с господдержкой

Сбербанк, бывший до сих пор единственной кредитной организацией, выдававший образовательные займы с господдержкой, объявил о приостановке этой программы, сообщает газета «Коммерсантъ». В банке объяснили это решение оптимизацией государственной программы образовательного кредитования.

В Минобрнауки пояснили, что выдача кредитов заморожена из-за необходимости привести документы в соответствие с новыми требованиями правительства. В силу вступило постановление правительства от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам». Согласно новым правилам, в документы, регламентирующие реализацию программы, необходимо внести изменения, иначе повысятся риски для получателей кредита, уточнили в министерстве.

При этом ведомство заверяет, что оптимизация программы не предусматривает сокращения ее финансирования. Сроки возобновления приема заявок зависят от того, насколько оперативно министерство внесет изменения в законодательные акты.

Банк отмечает, что заинтересован в «завершении юридических процедур до начала нового учебного года». Предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений.

Согласно программе поддержки образовательного кредитования банки могут выдавать образовательный кредит на сумму до 100 процентов стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет. Ставка по такому кредиту составляет 7,5 процента годовых, при этом государство субсидирует три четверти ставки рефинансирования. В программе участвовали два банка — Сбербанк и Росинтербанк, но у второго в сентябре 2016 года была отозвана лицензия.

По данным Сбербанка, с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 миллионов рублей, что вдвое больше объема ссуд, выданных за тот же период 2015 года.