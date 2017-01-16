Кремль согласился с Трампом в оценке НАТО

Москва поддерживает избранного президента США Дональда Трампа в оценке НАТО как устаревшей организации. Об этом в понедельник, 16 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это пережиток, мы тоже с этим согласны. Эта та организация, системная цель которой конфронтация», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он усомнился в том, что НАТО является современной структурой, «отвечающей идеям стабильности и безопасности».

Ранее в понедельник сообщалось, что Трамп в интервью газетам Times и Bild назвал две основные проблемы НАТО. Во-первых, организация устарела, во-вторых, ее страны-участники «больше не платят то, что должны платить», заявил республиканец. Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО для него «очень важна».

В ходе предвыборной кампании Трамп допустил распад Североатлантического альянса. «Если НАТО распадется, то так тому и быть», — заявил он.