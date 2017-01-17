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Министр иностранных дел Казахстана анонсировал исторический визит в Москву

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Кайрат Абдрахманов
Кайрат Абдрахманов

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в ближайшие дни посетит Москву. Об этом во вторник, 17 января, он сказал журналистам в Астане, передает «Интерфакс».

«Мы с вами обязательно пообщаемся, тем более на днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву. Вы — одни из первых, кто об этом узнает», — пообещал Абдрахманов.

Известно, что поездка состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дипломатические источники РИА Новости в Москве уточняют, что переговоры в российской столице запланированы на 20 января.

Абдрахманов также подтвердил, что рабочей датой переговоров по Сирии в Астане остается 23 января. «Все станет известно после того, как инициаторы определятся с составом участников и форматом. Со стороны Казахстана готовность полная», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передает портал Tengrinews.kz.

14 января американские СМИ сообщили, что Россия пригласила на переговоры по Сирии в Астане, назначенные на 23 января, представителей команды избранного президента США Дональда Трампа, демонстративно исключив из числа участников встречи членов администрации Барака Обамы.

В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

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