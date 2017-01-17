При Госдуме создадут депутатскую группу по связям с ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы и зампредседателя Русской общины Крыма Андрей Козенко инициировал создание депутатской группы по связям с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 17 января, сообщает РИА Новости.

Козенко пояснил, что группа будет осуществлять коммуникацию между парламентами двух республик. «У нас много единомышленников в Государственной Думе, которые периодически бывают на территориях Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он.

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16 января главы ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — прибыли в Крым на мероприятия, посвященные 363-летию Переяславской рады.

11 января депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что рано или поздно международное сообщество признает независимость ДНР и ЛНР. Он также сообщил, что для изучения вопроса о возможности признания Москвой независимости республик вскоре планируется сформировать специальную депутатскую группу.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был утвержден комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, так называемые минские соглашения. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.