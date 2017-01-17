Туристы вылетели на Хайнань спустя двое суток не из того аэропорта

Российские туристы, которые должны были вылететь в город Санья на острове Хайнань 14 января, отправились в Китай лишь спустя двое суток после намеченной даты. Также аэропорт вылета изменился с Внуково на Домодедово. Об этом сообщает агентство «Москва».

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Изначально рейс должен был выполняться компанией UTair из аэропорта Внуково, однако из-за технической неисправности самолета он был отменен. В Санью не смогли вылететь более 200 пассажиров.

Позже была достигнута договоренность с компанией Azur Air, которая вывезла туристов на Хайнань. При этом перевозчик выполнил рейс не из Внуково, а из Домодедово. Самолет вылетел из московской авиагавани в 18:00 16 января.

Ранее сообщалось, что из-за поломки того же самолета UTair на Хайнане застряли почти 300 россиян. Их разместили в отеле, но оплачивают только завтраки.