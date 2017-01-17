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Земным микроорганизмам спрогнозировали выживание на Марсе

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Американские биологи спрогнозировали, что некоторые группы земных архей способны выжить в условиях холодной и разреженной марсианской атмосферы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres, кратко о нем сообщает издание Astrobiology Magazine.

Ученые провели эксперименты с микробами видов Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum и Methanococcus maripaludis. Данные организмы обитают в бескислородных условиях и продуцируют метан.

Эксперименты биологов показали, что археи выживают в течение 3-21 суток при характерных для Марса низких давлениях, достигающих 0,006 земной атмосферы. Это означает, что данные микроорганизмы могли бы выжить и на Марсе.

Ученые собираются продолжить свои исследования. В первую очередь биологи планируют оценить жизнеспособность архей при температурах около минус ста градусов Цельсия, характерных для холодных регионов Марса.

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