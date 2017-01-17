Десятки человек стали жертвами удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев

В результате удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке страны погибли десятки человек. Об этом сообщает во вторник, 17 января, BFMTV.

По данным различных источников, жертвами бомбардировки стали от 25 до 50 человек. В свою очередь, Associated Press со ссылкой на местные власти сообщило о более чем 100 жертвах налета, еще десятки пострадали.

«Нам еще предстоит выяснить, почему это произошло и сколько человек погибли», — заявил генерал Лаки Ирабор, его слова приводит Reuters.

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Он также добавил, что среди раненых очень много сотрудников Международного Красного Креста и гуманитарной организации «Врачи без границ». Генерал также высказал предположение, что воздушный удар мог быть нанесен по ошибке, так как в этом районе страны в последнее время активизировались боевики террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России).

24 декабря прошлого года президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (старое название «Боко Харам», что в переводе означает «Западное образование — грех»).

«Боко Харам», созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

Свое название она сменила в апреле 2015 года. Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).