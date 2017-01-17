В Крыму отреагировали на заявление Авакова о возвращении полуострова Украине

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что украинские пограничники в Крыму могут появиться только в качестве задержанных за незаконный переход госграницы. Об этом он сказал во вторник, 17 января, в комментарии «Ленте.ру».

Так он отозвался на заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что украинским пограничникам следует готовиться к возвращению на границу с Россией в районе Донбасса и на полуостров.

«Господину Авакову следовало уточнить, в каком качестве украинские пограничники могут появиться на российской территории. В статусе задержанных за незаконное пересечение границы? Других шансов у украинских пограничников появиться в Крыму нет и не будет», — подчеркнул он.

В тот же день председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери.

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Ранее во вторник Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса и вернуться в Крым.

В феврале 2015 года были приняты минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.