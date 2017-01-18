Кокорин рассказал о тяжелых переживаниях после Евро-2016

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин отметил, что провал на чемпионате Европы 2016 года серьезно ударил по его самолюбию. Об этом сообщает ТАСС.

«После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания», — заявил футболист.

На континентальном первенстве, проходившем с 10 июня по 10 июля во Франции, сборная России не сумела выйти из группы, набрав одно очко в трех матчах. Россияне сыграли вничью с англичанами (1:1), а также проиграли словакам (1:2) и валлийцам (0:3). Кокорин выходил на поле во всех встречах.

В начале июля Кокорин вместе с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым стал участником скандальной вечеринки в одном из ночных клубов Монако. По первоначальной версии, они заказали около 500 бутылок шампанского общей стоимостью более 250 тысяч евро. Позже владелец клуба опроверг эту информацию, заявив, что организаторами мероприятия были другие люди, угостившие футболистов спиртным.

В активе Кокорина 44 матча и 12 голов за российскую сборную.