На Алтае ребенок погиб из-за горячей ванны

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в связи с гибелью малолетнего из-за термических ожогов, которые он получил при купании в ванной. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Расследование ведется по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Днем 16 января в одном из многоэтажных жилых домов в городе Бийск полуторагодовалый ребенок находился в воде без присмотра со стороны матери. Он получил значительные термические ожоги поверхности тела, от которых в тот же день скончался в медицинском учреждении.

На прошлой неделе в одном из сел Оренбургской области погибла четырехмесячная девочка, которая получила такие же повреждения. Выяснилось, что ребенок упал с кровати на батарею, рядом с которой ее уложили спать. Мать заметила, что малышка не подает признаков жизни только утром, и вызвала скорую, однако медики могли лишь констатировать смерть. По данному факту тоже возбудили дело по статье 109 Уголовного кодекса.