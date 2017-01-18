Первый грузовой поезд из Китая доехал до Лондона

Первый грузовой железнодорожный состав из китайского города Иу (провинция Чжэцзян) прибыл в Лондон. Об этом сообщает оператор сервиса InterRail Holding AG. Состав находился в пути 18 дней и проследовал через территорию Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции. Общая протяженность маршрута — свыше 12 тысяч километров.

Таким образом, столица Великобритании стала 15-м городом Европы, в который КНР теперь осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

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Доставленный груз представляет собой, в основном, текстильную продукцию, часть контейнеров предназначалась для предприятий германского Дуйсбурга и была разгружена там.

В мае 2016 года с предложением построить бесплатную электронную дорогу для предпринимателей, которая соединила бы Азию, Европу и США выступил предприниматель, основатель китайской Alibaba Group Джек Ма.