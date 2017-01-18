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Индия задумалась об оснащении российских танков комплексами активной защиты

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Т-90МС
Т-90МС

Индийские военные намерены оснастить закупаемые в России танки современными комплексами активной защиты. Об этом пишет Defense News.

Речь идет о 464 танках типа Т-90МС, контракт на которые был подписан в ноябре 2016 года. В публикации утверждается, что эти машины не имеют современных комплексов активной защиты, предусматривающих использование специального радара и поражение атакующих управляемых ракет встречным выстрелом защитного боеприпаса.

В статье отмечается, что оба возможных варианта закупки подобных систем за рубежом были отвергнуты. Российский, как утверждается, не подошел «по техническим соображениям», а израильский исключили из-за правила, по которому закупки у единственного доступного поставщика по возможности не ведутся.

Военные, как утверждает издание, настроены развернуть в Индии собственное производство систем активной защиты в партнерстве с иностранными разработчиками.

Известно, что в России существует подобный комплекс активной защиты, уже имеющий экспортный паспорт («Арена-Э»), который можно установить на Т-90МС по требованию заказчика. Комплекс следующего поколения («Афганит»), устанавливаемый на перспективную бронетехнику, в том числе на танк Т-14, в данный момент на экспорт не поставляется

В начале 2014 года сообщалось, что Россия предлагала Индии включить комплекс «Арена-Э» в пакет модернизации для танков Т-72 индийской армии.

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