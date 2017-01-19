Пять больших противолодочных кораблей ВМФ России модернизируют до 2022 года

Пять больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 до 2022 года пройдут ремонт с модернизацией. Об этом заявил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало, передает ТАСС.

В частности, по словам Дыгало, работы затронут системы жизнеобеспечения и радиотехническое вооружение кораблей.

В июле 2015 года, главком ВМФ Виктор Чирков заявлял, что БПК проекта 1155 в ходе модернизации получат современные ракетные комплексы, включая «Оникс» и «Калибр».

По изначальным планам перевооружение первого корабля должно было состояться в 2017 году, однако позднее, в 2016-м, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что промышленность пока не получила окончательного варианта технических заданий и работы в полном объеме не развернуты.

На данный момент российский флот располагает восемью кораблями проекта 1155, один из них («Адмирал Харламов») с середины 2000-х годов находится в резерве в ожидании модернизации.